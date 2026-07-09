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Необычный финал саммита НАТО: Эрдоган подарил европейским лидерам оружие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в Анкаре подарил чиновникам ЕС пистолеты с гравировкой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в Анкаре подарил европейским лидерам пистолеты с гравировкой.
Об этом пишет POLITICO со ссылкой на двух представителей ЕС.
По данным издания, подарки получили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.
Речь идет о дорогих пистолетах с гравировкой, а также боевых патронах и наборе для чистки оружия.
Представитель Европейского совета сообщил, что служба безопасности Кошты изъяла оружие для проверки.
«Мы будем соблюдать бельгийские процедуры, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета», — заявили там.
Команда фон дер Ляйен сразу не ответила на запрос о том, что она планирует делать со своим подарком.
В то же время, один из чиновников отметил, что такие церемониальные пистолеты, вероятно, не будут соответствовать строгим ограничениям стоимости подарков. Поэтому маловероятно, что получатели могут хранить их лично.
Другие европейские лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для деактивации, после чего их вернут домой.
Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разделяет подход президента США Дональда Трампа к достижению мира в Украине и подтвердил готовность Анкары и дальше оказывать военную поддержку Киеву.