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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Необычный финал саммита НАТО: Эрдоган подарил европейским лидерам оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в Анкаре подарил чиновникам ЕС пистолеты с гравировкой.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в Анкаре подарил европейским лидерам пистолеты с гравировкой.

Об этом пишет POLITICO со ссылкой на двух представителей ЕС.

По данным издания, подарки получили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Речь идет о дорогих пистолетах с гравировкой, а также боевых патронах и наборе для чистки оружия.

Представитель Европейского совета сообщил, что служба безопасности Кошты изъяла оружие для проверки.

«Мы будем соблюдать бельгийские процедуры, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета», — заявили там.

Команда фон дер Ляйен сразу не ответила на запрос о том, что она планирует делать со своим подарком.

В то же время, один из чиновников отметил, что такие церемониальные пистолеты, вероятно, не будут соответствовать строгим ограничениям стоимости подарков. Поэтому маловероятно, что получатели могут хранить их лично.

Другие европейские лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для деактивации, после чего их вернут домой.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разделяет подход президента США Дональда Трампа к достижению мира в Украине и подтвердил готовность Анкары и дальше оказывать военную поддержку Киеву.

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Дата публикации
Количество просмотров
1023
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