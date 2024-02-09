Неонацисты, гражданская война и искусственное государство: 5 лживых заявлений Путина в интервью Карлсону

Президент РФ Владимир Путин дал интервью скандальному эксведущему Fox News Такеру Карлсону. Кремлевский диктатор ожидаемо рассказал псевдоисторический бред.

О главных фейковых заявлениях Путина рассказывает Центр стратегических коммуникаций.

Неонацистские движения в Украине

Путин традиционно вспомнил об одной из главных целей РФ – денацификации. Он подчеркнул, "этих людей нужно избавиться".

"Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все", - убеждает Путин.

На самом деле, "неонацизм в Украине" – одна из вымышленных российской пропагандой проблем, которая родом еще из СССР. Ранее подобные упреки почувствовали на себе Польша, Израиль и даже социалистическая Югославия. Сегодня "неонацизмом" Кремль пытается оправдать агрессию, несмотря на то, что современная Россия превратилась в нацистское государство.

Войну можно было закончить еще полгода назад

Путин обвинил Украину в том, что она якобы подверглась "требованиям Джонсона", когда была возможность прекратить боевые действия.

"Тот факт, что они подчинились требованиям или уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон ? А война продолжается", — злорадствует кремлевский диктатор.

Также читайте Оккупанты уменьшили интенсивность атак на левобережье Херсонщины: Гуменюк рассказала детали

Во время переговоров, продолжавшихся в Беларуси и Турции в феврале-марте 2022 года не был достигнут приемлемый для сторон результат. Москва отмечала капитуляцию. Единственным условием украинской стороны было, чтобы Россия воздержалась от очередных попыток аннексии территории. Но Путин не внял и сам сжег переговорные мосты.

Украина – дело рук Ленина, а впоследствии – Сталина

Именно так, по мнению Путина, Украину, какова она сейчас, создал Ленин.

"Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего, Причерноморья. Но это не важно. Поэтому мы имеем все основания говорить, что, конечно, Украина в определенном смысле – искусственное государство, созданное из воли Сталина", — говорится в сообщении.

Российские большевики не создали, а завоевали независимую Украину, превратив ее в очередную "советскую республику". Так что если говорить об искусственности, это касается прежде всего самой РФ. всю свою историю занималась захватом чужих территорий – от Восточной Пруссии и до Маньчжурии.

Также читайте Команда Сырского: что известно о кандидатах на руководящие должности

Гражданская война в Украине между украинскими солдатами

Путин говорит, что украинцы до сих пор чувствуют себя "россиянами".

"Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты кричат им: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдайтесь!». И вдруг оттуда русским, добрым русским кричат: «Россияне не сдаются!» — И все погибли. Они до сих пор россиянами чувствуют себя. В этом смысле происходящее это в определенной степени элемент гражданской войны", — сказал очередной бред Путин.

Правда: Украина – зрелая политическая нация, объединяющая граждан разного этнического происхождения и вероисповедания, живущих в согласии и взаимопонимании. Российско-украинская война ни в коем случае не является "гражданской", ведь ее участники уже много лет являются гражданами разных государств.

США должны договориться с РФ для окончания войны

Путин удивляется, мол, "неужели американцам нечем заняться?", акцентируя на проблемах с миграцией и национальным долгом.

"Более 33 триллионов долларов. Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать в Украине. Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодня, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, ее интересам и искать какие-то решения?", - подчеркнул диктатор.

Совершив полномасштабное нападение на Украину, россияне нарушили около 400 международных соглашений. В частности, Будапештский меморандум, согласно которому она, равно как и США и Великобритания, обязались быть гарантами безопасности Украины в обмене на передачу России украинскому ядерному арсеналу. Россия нарушила Договоры о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Россия использует международные соглашения как оружие против тех государств, с которыми они их заключают и ведут нечестную игру.

Кроме того, добавим, что Путин принес на интервью папку с копиями писем Богдана Хмельницкого и предложил совершить исторический экскурс в вымышленную им историю Украины.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.