Неоплачиваемый отпуск и увольнение: Google готовит жесткие меры для невакцинированных работников

До 3 декабря сотрудники компании должны заявить о своем статусе вакцинации, чтобы не быть уволены в дальнейшем.

Компания Google пригрозила невакцинированным сотрудникам, что они потеряют зарплату и в конце концов будут уволены.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам.

В записке, распространенной руководством, указано, что работники должны до 3 декабря заявить о вакцинации и загрузить подтверждающую документацию или подать заявку на медицинское или религиозное увольнение. Далее компания начнет контактировать с работниками, которые не скачали свой статус о вакцинации или не были вакцинированы, а также с теми, чьи запросы на увольнение не были одобрены.

В документе отмечается, что работники, не провакцинируемые до 1 8 января, получат "оплачиваемый административный отпуск" на 30 дней. После этого, если их статус о прививках не изменится, компания отправит их в "неоплачиваемый личный отпуск" на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

Стоит отметить, хотя большая часть технологической индустрии откладывает планы возвращения к работе, Google готовится вернуться своих сотрудников в офисы и заявляет о неотложной вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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