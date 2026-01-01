"Неоправданная эскалация": США жестко отреагировали на новогодние военные маневры Китая

США обвинили Китай в неоправданной эскалации напряженности вокруг Тайваня

Соединенные Штаты начали дипломатический год с призывом к деэскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 1 января Государственный департамент обнародовал официальную позицию по действиям Народно-освободительной армии Китая и масштабным учениям вокруг Тайваня.

Официальная позиция Вашингтона

В прессрелизе, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, главный заместитель спикера Томас Пиготт подчеркнул, что военная активность Китая повышает напряжение без всяких оснований.

«Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и начать содержательный диалог», — говорится в заявлении.

США также подтвердили свою преданность миру в Тайванском проливе и заявили, что выступают против любых односторонних изменений статус-кво, особенно силовым путем.

Что спровоцировало реакцию США

Заявление США стало ответом на масштабные учения китайских военных под кодовым названием Justice Mission 2025 (Миссия Справедливости 2025), которые Китай неожиданно начал в конце декабря.

По данным The Guardian , маневры включали имитацию полной блокады крупных портов Тайваня и отработку атак на морские цели.

Тайваньское оборонное ведомство зафиксировало рекордную активность: в зоне идентификации ПВО было обнаружено более 130 китайских самолетов и 14 военных кораблей, являющихся одним из самых масштабных нарушений за последние годы, сообщает The War Zone . Большинство самолетов пересекали так называемую «серединную линию» пролива, долгое время служившую неофициальной границей.

Тактика «серой зоны»

Эксперты отмечают, что Китай все активнее использует тактику «войны в серой зоне» — агрессивных действий, балансирующих на грани открытого конфликта, но формально не являющихся войной.

Как отмечает Global Taiwan Institute , Пекин нормализует свое военное присутствие вокруг острова, пытаясь истощить ресурсы тайваньской армии и психологически давить на население. Регулярные учения, кибератаки и дезинформация стали частью повседневной жизни региона.

Роль США

Хотя у Соединенных Штатов нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, они остаются главным гарантом безопасности острова согласно «Закону об отношениях с Тайванем» (Taiwan Relations Act).

Этот документ обязывает Вашингтон предоставлять Тайбэю средства для самообороны и поддерживать способность противостоять любому силовому принуждению, напоминает American Institute in Taiwan .

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировали государственные СМИ, возобновил угрозы против Тайваня , который он считает частью своей суверенной территории. Риторика Пекина становится все более жесткой и обещает «неизбежное воссоединение» материкового Китая с Тайванем.