Неожиданная находка на борту самолета заставила отменить рейс: о чем идет речь

Пилот / © pexels.com

Рейс авиакомпании KLM пришлось отменить после того, как на борту самолета обнаружили большую крысу. Пассажиры были шокированы, а воздушное судно временно вывели из эксплуатации для санитарной обработки.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 10 декабря на рейсе KLM Airbus A330, который должен был перевезти 250 пассажиров из Амстердама в Арубу, а затем в Бонейр. Во время перелета через Атлантический океан на борту заметили крысу.

По прибытии в Арубу самолет был временно снят с рейсов, а все последующие рейсы отменены, сообщает Aviation24.be. Видео, опубликованное в соцсетях, демонстрирует крысу, которая бегает по карнизу на борту самолета.

Представитель KLM подтвердил Independent, что самолет вывели из эксплуатации для тщательной уборки, назвав инцидент «очень исключительным». Он отметил:

«Безопасность и благополучие наших пассажиров и экипажа всегда на первом месте. Поэтому мы отменили рейс из Арубы через Бонейр в Амстердам 10 декабря, чтобы самолет можно было тщательно очистить перед возвращением в эксплуатацию».

Пассажирам обеспечили ночлег и предложили альтернативные рейсы. Представитель KLM рассказал RTL News, что пилот «не имел другого выбора», кроме как продолжить маршрут, когда крысу обнаружили над океаном. Пассажиры оставались спокойными, а экипаж следил за животным; оно не подходило к еде.

Инцидент напомнил о прошлогодней ситуации со Scandinavian Airlines, когда полет пришлось перенаправить после того, как мышь нашли в еде пассажира во время рейса из Осло в Малагу. Тогда самолет приземлился в Копенгагене для замены самолета и проверки безопасности.

На борту KLM один из пассажиров, Ярле Боррестад, рассказал BBC News, что люди оставались спокойными и «совсем не стрессовали» из-за необычной находки. Крыса выбежала из коробки во время того, как соседка по сиденью открывала свою еду.

Инцидент вызвал задержку на два с половиной часа из-за фумигации самолета и подготовки замены. Как отмечает Daily Mail, грызуны на борту могут представлять угрозу безопасности, поскольку способны грызть критически важные провода. Авиакомпании имеют процедуры для предотвращения таких случаев.

