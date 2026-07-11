Неожиданное решение о Patriot: в США рассказали, в чем украинские инженеры обошли американцев

Украинцы способны изготавливать ракеты для систем Patriot быстрее и качественнее американских разработчиков / © Минобороны Украины

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Старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что украинские специалисты смогут производить ракеты для зенитных систем Patriot значительно быстрее американских разработчиков. По его словам, предоставление Киеву лицензии на создание этого оружия полностью отвечает интересам оборонных компаний США, в частности, корпорации Lockheed Martin.

Об этом сообщает Bloomberg.

Интересы оборонных компаний США

Свое заявление влиятельный американский политик сделал во время официального визита в Украину. Он подчеркнул, что после обещания президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию на системы Patriot, у компании Lockheed Martin есть все основания поддержать это решение. К этому сверхсложному процессу также привлечены передовые технологии подразделения Raytheon, принадлежащего корпорации RTX.

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По мнению конгрессмена, если американский лидер принял соответствующее политическое решение, изготовители оружия должны пойти навстречу. Более того, Маккол убежден, что военно-промышленный комплекс США сможет перенять уникальный опыт украинских инженеров.

«Я думаю, что украинцы могут построить эту вещь быстрее и, возможно, даже лучше. Поэтому Lockheed могла бы научиться кое-чему у украинцев по отношению к своим собственным перехватчикам — как их усовершенствовать, как производить их быстрее», — заявил Майкл Маккол.

Переговоры лидеров и украинские инновации

Президент Украины Владимир Зеленский уже долгое время настойчиво призывает союзников поставлять больше ракет-перехватчиков. Эти боеприпасы критически необходимы государству для отражения регулярных российских баллистических атак, которые более четырех лет наносят колоссальные разрушения украинским городам. Важный прорыв в этом вопросе произошел на недавнем саммите НАТО.

Именно на полях Альянса Дональд Трамп лично пообещал украинскому лидеру предоставить лицензию на самостоятельное производство зенитных снарядов. Этот шаг открывает украинскому оборонно-промышленному комплексу беспрецедентные возможности для усиления защиты неба.

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В ходе пребывания в Украине Майкл Маккол также заслушал специальные доклады местного военного руководства. Конгрессмена подробно проинструктировали по поводу новейших отечественных технологий производства беспилотников и продвижения украинских сил в освобождении оккупированных Россией территорий.

Напомним, по мнению некоторых экспертов, лицензия США на ракеты Patriot не спасет Украину от прилетов в ближайшие годы. Отладка производства ракет-перехватчиков в Украине не будет простым и быстрым процессом.

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