Неожиданное решение: США могут резко увеличить помощь Украине

Конгресс США / © Associated Press

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Комитет Сената США по вооруженным силам подготовил собственную версию ежегодного законопроекта об обороне (NDAA), которая предусматривает продолжение и расширение помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Документ предусматривает выделение 750 млн долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что позволяет финансировать поставки американского вооружения для Вооруженных сил Украины через контракты с оборонными компаниями.

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Кроме того, законопроект содержит положение, обязывающее Министерство обороны США оказывать разведывательную поддержку Киеву в планировании и проведении операций, направленных на защиту или возвращение украинских территорий.

Кроме того, документ запрещает использование средств NDAA для действий, которые могут признавать суверенитет России над международно признанными территориями Украины.

Законопроект является частью масштабного оборонного пакета США, регулирующего политику Пентагона и общие военные расходы. Его дальнейшее принятие требует согласования Палаты представителей и Сената, после чего документ должен быть утвержден президентом Дональдом Трампом.

На фоне политических перемен в Вашингтоне и дискуссий об уровне поддержки Киева помощь Украине остается предметом острых дебатов в Конгрессе.

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В частности, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст недавно заявил, что Конгресс США не будет принимать решение о новом крупном пакете финансовой помощи Украине, поскольку война, развязанная Россией, происходит «во дворе Европы».

Напомним, с момента избрания президентом США Дональда Трампа американская помощь Украине резко сокращается, а сама ее логика меняется: вместо безоговорочной поддержки — прагматичный расчет. Европа, которая годами колебалась, вынуждена взять на себя основную финансовую нагрузку войны.

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