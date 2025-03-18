Неожиданное заявление Китая: видит ли Пекин свое участие в послевоенном восстановлении Украины

В Китае рассказали, что передали Киеву четыре партии гуманитарной помощи и заверили, что готовы присоединиться к послевоенному восстановлению страны.

Китай неожиданно заявил, что готов присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Об этом сказал представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества (аналог американского USAID – ред.) Ли Мин, пишет China Daily.

"Китай оказал четыре партии гуманитарной помощи Украине с начала "украинского кризиса" (именно так Пекин предпочитает называть полномасштабное вторжение РФ – Ред.)", – сказал Ли Мин, когда его попросили прокомментировать сообщение о том, что президент Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Китая в восстановлении мира и восстановлении страны.

Ли Мин заверил, что Китай "будет прилагать усилия для поддержания мирового мира и стабильности" и будет "прогрессивной силой для глобальной честности и справедливости".

"Мы готовы продолжать оказывать помощь (Украине – ред.) в пределах наших возможностей и в соответствии с пожеланиями привлеченных сторон, что, конечно, включает и послевоенное восстановление", – отметил представитель китайского Агентства.

Ранее стало известно, что Россия, Иран и Китай проведут новые совместные военно-морские учения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.