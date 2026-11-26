Юрий Грехов.

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В России арестован заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Военный ранее руководил войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.

Об этом сообщили ASTRA и Медуза.

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Решение об аресте Грехова принял 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Ходатайство подало Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

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В то же время, в карточке судебного дела не указано, в чем именно обвиняют высокопоставленного военного и с чем связан его арест. В то же время, по инормации СМИ, генерал-полковник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о задержании генерала.

Что известно о Юрии Грехове

Юрию Грехову 64 года, на военной службе он находится с 1979 года. С 2021 года занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ по вооружению. До этого, с 2018 года он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.

В 2022 году Европейский Союз внес Грехова в санкционный список как лицо, причастное к военной агрессии России против Украины.

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Напомним, в ноябре и Москве приговорили к десяти годам колонии строгого режима бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, считавшегося одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. Его признали виновным в коррупции, хищении бюджетных средств и отмывании денег. Также экс-чиновнику назначили штраф в размере 500 млн рублей.

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