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Неожиданный арест в Москве: за решеткой оказался генерал, отвечавший за ПВО
Кремль молчит о громком аресте, произошедшем в военном руководстве РФ.
В России арестован заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Военный ранее руководил войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.
Об этом сообщили ASTRA и Медуза.
Решение об аресте Грехова принял 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Ходатайство подало Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.
В то же время, в карточке судебного дела не указано, в чем именно обвиняют высокопоставленного военного и с чем связан его арест. В то же время, по инормации СМИ, генерал-полковник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о задержании генерала.
Что известно о Юрии Грехове
Юрию Грехову 64 года, на военной службе он находится с 1979 года. С 2021 года занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ по вооружению. До этого, с 2018 года он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.
В 2022 году Европейский Союз внес Грехова в санкционный список как лицо, причастное к военной агрессии России против Украины.
Напомним, в ноябре и Москве приговорили к десяти годам колонии строгого режима бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, считавшегося одним из ближайших соратников Сергея Шойгу. Его признали виновным в коррупции, хищении бюджетных средств и отмывании денег. Также экс-чиновнику назначили штраф в размере 500 млн рублей.