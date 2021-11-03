Неожиданный "деликатес": мужчина из России нашел в колбасе грязную маску со следами крови (видео)

Неожиданный "деликатес": мужчина из России нашел в колбасе грязную маску со следами крови (видео)

Желание завтракать таким угощением у мужчины внезапно "отпало".

В России мужчина купил колбасу, а разрезав ее, нашел неприятный сюрприз – внутри была грязная медицинская маска.

Мужчина обнародовал в Сети видео, где поделился неприятным инцидентом.

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Он рассказывает, что хотел сделать бутерброды с чаем и позавтракать вместе со своей кошкой. А когда начал разрезать полуфабрикат, чем за что-то зацепился.

Оказалось, что в колбасе была медицинская маска. Достав ее, мужчина увидел, что защитное средство грязное и имеет следы крови. Видео неприятного инцидента мгновенно разлетелось по Сети. Мужчина и не подозревает, как в колбасу могла попасть грязная маска, однако есть такой "деликатес" он уже не решился.

Подобные инциденты случаются не в первый раз. К примеру, житель Житомира нашел в колбасе хвост и лапы крысы. А в Днепре женщина обнаружила в мороженом обломок гнилого зуба. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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