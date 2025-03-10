Неожиданный инцидент на Тауэрском мосту: в Лондоне временно ограничивали движение

Стражи порядка не разглашают деталей инцидента, однако очевидцы активно делились фото и видео происшествия в соцсетях.

В понедельник, 10 марта, в Лондоне временно перекрыли Тауэрский мост для пешеходов и транспорта. Причиной стал мужчина, взобравшийся на боковые конструкции моста.

Об этом сообщила лондонская полиция в соцсети X (Twitter).

Стражи порядка не разглашают деталей инцидента, однако очевидцы активно делились фото и видео происшествия в соцсетях.

Впоследствии в полиции подтвердили, что мужчина "благополучно спустился", после чего движение через мост было возобновлено.

Напомним, в Одессе двое парней поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, другому оказывается помощь.