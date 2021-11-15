Неожиданный поворот: Ирак планирует рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

Неожиданный поворот: Ирак планирует рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

Рейс намечен на 18 ноября.

Ирак определил дату первого рейса для возвращения своих граждан из Белоруссии домой.

Об этом сообщили в иракском МИД, рассказали в ТСН.Ранок.

Самолет отправится уже 18 ноября. Отмечается, что это будет первый рейс. "Мы поддерживаем добровольное возвращение", — рассказал спикер министерства иностранных дел республики Ахмед ас-Сахаф.

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В настоящее время в лагере у польской границы, по разным оценкам, находится до 20 тысяч мигрантов — выходцев из стран ближнего востока и Африки. Ситуация там крайне напряженная: польские власти ожидают очередных попыток штурма границы.

Новости мира: Ирак определил дату первого рейса для возвращения своих граждан из Беларуси домой

Как сообщалось, уже сегодня ЕС планирует расширить санкции против Белоруссии. В "черном" списке около 30 белорусских чиновников, авиакомпании и туристические агентства, причастные к свозу мигрантов к границам Евросоюза. В госдепе США предполагают, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной.

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