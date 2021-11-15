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Неожиданный поворот: Ирак планирует рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

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Неожиданный поворот: Ирак планирует рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

Associated Press

Рейс намечен на 18 ноября.

Ирак определил дату первого рейса для возвращения своих граждан из Белоруссии домой.

Об этом сообщили в иракском МИД, рассказали в ТСН.Ранок.

Самолет отправится уже 18 ноября. Отмечается, что это будет первый рейс. "Мы поддерживаем добровольное возвращение", — рассказал спикер министерства иностранных дел республики Ахмед ас-Сахаф.

В настоящее время в лагере у польской границы, по разным оценкам, находится до 20 тысяч мигрантов — выходцев из стран ближнего востока и Африки. Ситуация там крайне напряженная: польские власти ожидают очередных попыток штурма границы.

Новости мира: Ирак определил дату первого рейса для возвращения своих граждан из Беларуси домой

Новости мира: Ирак определил дату первого рейса для возвращения своих граждан из Беларуси домой

Как сообщалось, уже сегодня ЕС планирует расширить санкции против Белоруссии. В "черном" списке около 30 белорусских чиновников, авиакомпании и туристические агентства, причастные к свозу мигрантов к границам Евросоюза. В госдепе США предполагают, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной.

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