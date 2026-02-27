Неожиданный союзник: почему Илон Маск заблокировал спутниковую связь россиянам

Starlink

Самый богатый человек в мире, основатель компании SpaceX Илон Маск предпринял беспрецедентный шаг в поддержку нашего государства, централизованно ограничив доступ к спутниковой связи Starlink для российских оккупационных войск. Этот шаг стал настоящим ударом для врага и позволил Силам обороны перехватить тактическую инициативу на фронте.

Об этом пишет журналист Саймон Шустер в статье для издания The Atlantic.

Вызывающий удар по Киеву и реакция SpaceX

Все началось в конце января, когда российский ударный беспилотник БМ-35 смог обойти системы ПВО и пролететь на критически малой высоте над правительственным кварталом в Киеве, направляясь непосредственно в Офис президента. Дрон в конце концов врезался в соседнее здание, нанеся незначительные повреждения, но этот инцидент переполнил чашу терпения украинской власти.

Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров обратился непосредственно в Маску с неоспоримой доказательной базой того, что россияне массово используют Starlink для управления своими дальнобойными дронами во время террористических атак. После серии напряженных переговоров компания SpaceX разработала специальный программный белый список исключительно для украинских пользователей, полностью отрезав оккупантов от сети.

«Программное обеспечение для белого списка было создано буквально за один день. Руководство дало четкие указания: "Никаких ограничений. Действуйте максимально жестко, используйте Starlink для всего, что поможет Украине". Безусловно, это было политическое решение Илона», – отмечает источник издания.

Коллапс российской обороны и успехи ВСУ

Уже в первые дни февраля российские силы стали испытывать катастрофические проблемы со связью в поле боя. Российские военные корреспонденты открыто называют потерю спутникового интернета своей «ахиллесовой пяткой», признаваясь, что найти достойную замену этой передовой технологии просто невозможно.

Без надежной связи оккупанты потеряли способность эффективно управлять дронами и удерживать свои оборонительные рубежи. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники молниеносно воспользовались этой уязвимостью врага: только за последний месяц удалось освободить восемь населенных пунктов и более 400 квадратных километров территории. Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что только за первые три недели февраля удалось отвоевать более 300 квадратных километров земли, воспользовавшись коллапсом вражеской коммуникации.

Призраки прошлого и сорванная операция в Крыму

Нынешняя активная помощь от миллиардера резко контрастирует с его действиями осенью 2022 года. В то время Служба безопасности Украины подготовила масштабную операцию по уничтожению кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе. Флотилия отечественных надводных дронов, каждый из которых нес более 100 килограммов взрывчатки, руководствовалась именно через Starlink.

Однако когда беспилотники приблизились к цели на расстояние около 74 километров, связь внезапно исчезла. Позже сам Маск подтвердил, что лично отказался активировать покрытие у берегов оккупированного полуострова, опасаясь спровоцировать ядерный удар со стороны Кремля. Генерал СБУ Иван Лукашевич вспоминает, что тогда украинские спецслужбы были вынуждены срочно прерывать операцию, после чего решили научиться самостоятельно перепрошивать систему позиционирования Starlink, чтобы сделать невозможным подобные отключения в будущем.

Ловушки для врага и кибервойна

Внедрение «белого списка» не обошлось без временных технических затруднений для ВСУ. Первоначально терминалы отключались, если украинские дроны разгонялись более 80 километров в час, однако SpaceX оперативно устранила этот недостаток после обращений командиров украинских подразделений.

Тем временем россияне в панике ищут пути обхода блокировки. Некоторые пытаются подкупить украинцев на приграничных или прифронтовых территориях — так, в Одесской области недавно задержали местные супруги, которые всего за 30 долларов пытались легализовать вражеский терминал. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Еще дальше пошли украинские кибервойска: хакеры создали фейковую систему регистрации Starlink для оккупантов. Обрадовавшись неожиданной возможности восстановить связь, россияне заплатили деньги и сами сдали точные координаты 2420 своих терминалов, которые сразу стали приоритетными мишенями для украинской артиллерии.

Напомним, обозреватель по вопросам обороны и аэрокосмической отрасли Викрам Миттал отметил, что решение заблокировать доступ российским военным к системе спутниковой связи Starlink существенно повлияло на возможности РФ применять артиллерию в войне против Украины. Как следствие, интенсивность обстрелов на фронте уменьшилась.