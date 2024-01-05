Непал запретил своим гражданам ездить в Россию на "работы": в чем причина

По меньшей мере, десять граждан Непала погибли на украинском фронте, еще четверо — попали в плен.

С пятницы, 5 января, Непал запретил своим гражданам ездить в Россию и Украину с целью поиска работы после того, как несколько граждан этой страны, воевавших на стороне российских войск, погибли во время войны.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщению непальских властей, по меньшей мере, десять граждан Непала погибли на украинском фронте. Еще четверо непальцев, воевавших на стороне русских войск, попали в плен в украинскую армию.

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По словам премьер-министра Непала Пушпы Камала Дахала, по меньшей мере 200 граждан Непала записались в российскую армию, а министр иностранных дел этой страны Нараян Пракаш Сауд говорит, что около сотни граждан Непала считаются пропавшими без вести.

Непал попросил Россию не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить всех непальских солдат обратно в эту гималайскую страну и выплатить компенсацию семьям погибших.

"Непальские солдаты, которых называют гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками, и служат в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году согласно соглашению между тремя странами. С Россией такого соглашения нет", — объясняет издание.

Отказ правительства Непала выдавать разрешения на работу в России означает, что непальцы теряют право на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию для их семей в случае смерти.

Напомним, ранее российский пленник из Непала рассказал, как и почему пошел воевать против Украины.

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