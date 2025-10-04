- Дата публикации
Непогода парализовала Румынию: обесточенные горные курорты
Циклон, накрывший Румынию, повлек за собой снежные заносы и массовые отключения электроэнергии в горных районах, наводнение на побережье и значительные разрушения в столице, где более сотни автомобилей было раздавлено поваленными деревьями.
Румыния столкнулась с последствиями мощного циклона: сильный ветер, снег и ливни повлекли за собой масштабные аварии, отключение электроэнергии и разрушение по всей стране. Более всего пострадали горные районы, а также столица Бухарест и черноморское побережье.
Об этом сообщает румынское издание Digi24 с ссылкой на местные службы спасения и полицию.
Блэкаут на горных курортах и заблокированные туристы
В уезде Брашов тысячи местных жителей и туристов остались без электроэнергии с пятницы, 3 октября. Причиной стал сильный ветер и мокрый снег, из-за которых десятки деревьев попадали на линии электропередачи.
Проблемы с электроснабжением, в частности, затронули известные горные курорты: Бран, Фундата и Моечиу. Аварийные бригады уже работают над возобновлением энергоснабжения.
Кроме того, румынские жандармы ночью на субботу, 4 октября, провели пятичасовую спасательную операцию и спасли четырех граждан Польши, которые оказались заблокированы на высокогорье (около 1900–2000 метров) на границе уездов Хунедоара — Вилча — Алба.
Сотни повреждений в Бухаресте и ранены в Сибиу
Столица Румынии, Бухарест, также понесла значительный ущерб. Пожарные и спасатели с ночи четверга до утра субботы совершили 351 выезд для ликвидации последствий непогоды.
Среди основных причин вызовов:
218 случаев свергнутых деревьев.
59 случаев оторванных частей строй конструкций.
160 автомобилей получили серьезные повреждения только в Бухаресте из-за падения деревьев.
Трагический инцидент произошел в уезде Сибиу, где из-за падения дерева на автомобиль 29-летний водитель получил серьезную травму головы. Его удалось вытащить из изуродованной машины другим участникам движения до прибытия медиков.
Наводнения и закрытые порты на побережье
На черноморском побережье, в частности в Констанце, прошли интенсивные ливни, с которыми не справилась канализационная система. В результате несколько улиц были затоплены, а в некоторых местах уровень воды достигал полуметра.
Кроме того, на побережье сильный ветер, скорость которого в порывах превышала 80 км/ч, привело к тому, что все порты на Черном море были закрыты для движения судов.
Метеорологи предупреждают, что погода в Румынии стабилизируется и вернется к нормальным для этого времени году температурам только со следующей недели.
Напомним, накануне стихия накрыла Балканы . Синоптики зафиксировали разрушительные наводнения в Болгарии и рекордный снегопад в Сербии.
Ранее разрушительный тайфун во Вьетнаме повлек за собой масштабные наводнения и разрушения. Число жертв превысило полсотни, а ущерб оценивается более чем в полмиллиарда долларов.