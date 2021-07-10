Непогода с пострадавшими детьми в Польше: подтоплены здания и повреждены крыши (фото)

Непогода с пострадавшими детьми в Польше: подтоплены здания и повреждены крыши (фото)

15 лагерей с около 400 детьми эвакуировали из-за погодных условий.

Ряд городов Польши пострадал от ливней с грозами и шквалами. 5,3 тыс. спасателей боролись с непогодой.

Как пишет польское издание РАР, в регионах спасатели осуществили по несколько сотен выездов. Больше всего вреда погода нанесла Лодзинскому и Силезскому воеводствам.

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В одном из скаутских лагерей воспитанники в результате непогоды получили травмы. 15 лагерей с около 400 детьми решили эвакуировать.

Сильный ветер повредил крыши зданий. В общем повреждения получили как минимум 120 жилых и других помещений. Почти 50 тысяч квартир временно остались без света.

Фото: pap.pl

Фото: pap.pl

Фото: pap.pl

Напомним, из-за сильных ливней в Японии эвакуировали более 120 тысяч человек из подтопленных районов. Речь идет о жителях префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото на японском острове Кюсю. Кроме того, в префектурах Каогшима, Миядзаки и Кумамото объявлено чрезвычайное положение.

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