Непогода в Австрии унесла жизни пяти человек: среди жертв — двое детей

Порывы ветра со скоростью более 100 км/ч привели к падению деревьев на юге Австрии, в результате чего погибли пять человек.

В четверг, 18 августа, мощный шторм и ураганный ветер, пришедший с северного побережья Средиземного моря, стал причиной несчастных случаев в южных провинциях Австрии.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на местную полицию, несколько деревьев упали на небольшое озеро для купания у города Санкт-Андре в земле Каринтия, недалеко от границы со Словенией.

Две девочки в возрасте 4 и 8 лет погибли, еще 11 человек получили ранения, некоторые из них имеют серьезные повреждения.

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Три человека также погибли из-за падения дерева в районе города Гаминг в Нижней Австрии. Пока непонятно, повалила ли дерево молния или сильный ветер.

По данным государственной метеорологической службы ZAMG, в четверг была зафиксирована скорость шторма до 139 км/ч. В Штирии, Каринтии и Восточном Тироле поездам пришлось останавливаться из-за сбоя электроснабжения. Многие автомобильные дороги в Штирии и Каринтии также были закрыты для движения из-за падения деревьев.

В издании отметили, что непогода стала неожиданностью для местных жителей, хотя накануне два человека погибли в соседней Италии, когда шторм повалил там деревья.

В частности, глава администрации итальянской Тосканы Эудженио Джани опубликовал в Twitter видео из прибрежного города Пембино, на котором колесо обзора оборачивается сильным ветром. На других фотографиях видны раздавленные деревьями машины и разрушенные пляжи.

A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! pic.twitter.com/sVn9OeOfpM — Eugenio Giani (@EugenioGiani) August 18, 2022

Напомним, обильные дожди 16 августа залили запад и юг Украины. В Черновцах – поплыло с десяток улиц.

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