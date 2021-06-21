Непогода в США: ДТП в Алабаме забрало жизни девяти детей и одного взрослого

Причиной ДТП могла быть потеря управления машиной на скользкой дороге из-за тропического шторма.
Непогода атакует США и забирает жизни: тропический шторм обрушился на американский штат Алабама и стал причиной аварии с участием 18 автомобилей. Десять человек, среди них - девять детей, погибли
Об этом информирует BBC News.
Причиной ДТП могла быть потеря управления машиной на скользкой дороге. В одном из авто погибли отец и девятимесячная девочка. Остальные восемь жертв трагедии находились в автобусе, принадлежавшем приюту для детей, подвергшихся насилию.
В причине аварии будут разбираться следователи нацсовета по безопасности на транспорте.
Также в результате падения дерева были убиты 24-летний мужчина и его 3-летний сын недалеко от города Тускалуза, что в штат Алабама.
Заметим, что тропический шторм "Клодетт" принес проливной дождь на большую часть Алабамы, Луизианы и Джорджии.
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