Непогода в США: ДТП в Алабаме забрало жизни девяти детей и одного взрослого

Причиной ДТП могла быть потеря управления машиной на скользкой дороге из-за тропического шторма.

Непогода атакует США и забирает жизни: тропический шторм обрушился на американский штат Алабама и стал причиной аварии с участием 18 автомобилей. Десять человек, среди них - девять детей, погибли

Об этом информирует BBC News.

Причиной ДТП могла быть потеря управления машиной на скользкой дороге. В одном из авто погибли отец и девятимесячная девочка. Остальные восемь жертв трагедии находились в автобусе, принадлежавшем приюту для детей, подвергшихся насилию.

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В причине аварии будут разбираться следователи нацсовета по безопасности на транспорте.

Также в результате падения дерева были убиты 24-летний мужчина и его 3-летний сын недалеко от города Тускалуза, что в штат Алабама.

Заметим, что тропический шторм "Клодетт" принес проливной дождь на большую часть Алабамы, Луизианы и Джорджии.

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