Неправильная поза для сна может ухудшить состояние вашего здоровья: как это связано

Если у вас болит шея, спина или голова, проблема может заключаться в неправильной позе для сна.

Поза во время сна оказывает большое влияние на качество вашего сна. Если она плохая, это может привести к боли в шее, головной боли и боли в спине. Есть способы улучшить осанку во время сна, чтобы отдых был спокойным и комфортным.

Об этом пишет Yahoo.

Боль в шее утром, как правило, является следствием мышечных спазмов – резких мышечных сокращений – вызванных мышечным напряжением.

Плохая осанка, как днем, так и ночью, может привести к этим мышечным спазмам. Физический и эмоциональный стресс, а также травмы мышц в результате занятий спортом, автомобильной аварии или других причин могут вызвать боль в шее.

Проблемы со сном, кроме осанки, такие как проблемы с засыпанием и засыпанием, пробуждение рано утром или не восстанавливающийся сон также могут увеличить вероятность боли в шее.

Одно исследование с участием 4140 человек показало, что по сравнению с участниками, не имевшими проблем со сном, те, кто сообщил об умеренных или серьезных трудностях по крайней мере с тремя из этих проблем со сном, имели значительно большую вероятность развития хронического опорно-двигательного аппарата через год .

Это может быть связано с нарушением расслабления и заживления мышц, обычно происходит во время сна, и порочного круга боли, нарушающего сон, и нарушения сна, вызывающего боль.

Как избавиться от боли в шее во время сна

Важно принять меры, чтобы лечить текущую боль в шее и предотвратить ее повторение. Это может включать:

Сон в нейтральной позе.

Правильный матрас.

Правильная подушка.

Также можно делать легкие упражнения на растяжку и укрепление мышц шеи.

В случае, если это не помогло, следует обратиться к врачу.

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