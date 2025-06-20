Непредсказуемые шаги Трампа на Ближнем Востоке являются частью "гениального плана" — СМИ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пообещал избежать новых войн, пока занимает свой пост. Однако его «быстрые и неожиданные» шаги по Ирану и Израилю озадачили значительную часть Вашингтона и многих американских союзников.

Об этом говорится в Fox News.

«За несколько месяцев Трамп успел возобновить неформальные контакты с Ираном, а затем пригрозил его режиму крахом. Он держал Израиль на расстоянии, пропустив его во время своего регионального турне, прежде чем снова сигнализировать о поддержке. Он отменил санкции США против исламистского лидера Сирии, долго считавшегося неприкосновенным в Вашингтоне. А также попал в заголовки, принимая в Белом доме главнокомандующего пакистанской армией, даже несмотря на публичные возражения Индии», — напомнили журналисты.

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Критики называют такие действия Трампа противоречивыми.

Но если отступить назад, начинает вырисовываться определенная закономерность. Речь идет не об идеологии, продвижении демократии или традиционных альянсах. Речь идет о доступе. География. Торговлю», — говорят журналисты.

В частности, речь может идти о перезапуске долговременного инфраструктурного проекта, призванного обойти Китай и вернуть Соединенные Штаты в центр проходящего от Индии до Европы стратегического экономического коридора.

По словам авторов материала, этот проект называется Коридор Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC).

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«Большинство американцев никогда о нем не слышали. Его запустили в 2023 году на саммите G20 в Нью-Дели в качестве совместной инициативы США, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Европейского Союза. Его цель? Построить современную инфраструктурную связь, которая соединит Южную Азию с Европой без прохождения через китайскую территорию или зависимости от китайского капитала», — объясняют в СМИ.

Видение IMEC смело, но просто: индийские товары будут путешествовать на запад по железной дороге и через порты Персидского залива, через Израиль и дальше на европейские рынки. По дороге коридор соединит не только торговые пути, но и трубопроводы, цифровые кабели и логистические центры. Это была первая серьезная альтернатива китайской инициативе «Один пояс, один путь» — способ для США и их партнеров наращивать влияние без размещения войск.

Однако, прежде чем началось строительство, в Газе разразилась война.

Октябрьские атаки ХАМАС в 2023 году и военный ответ Израиля погрузили регион в кризис. Переговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем провалились. Красное море стало зоной боевых действий для судоходства. А потоки капитала из Персидского залива приостановились. Коридор — и более широкая идея использования инфраструктуры для связывания региона — были тихо отложены.

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Подводные камни и пути разблокировки

«Если рассматривать каждый из шагов Трампа по отдельности они кажутся разрозненными. Но вместе они соответствуют логике устранения помех для инфраструктуры. Возможно Трамп не рисует карты в Ситуационной комнате. Но его инстинкты — по поводу рычагов влияния, заключения сделок и непредсказуемости — устраняют именно те препятствия, которые остановили IMEC в первую очередь», — говорят в США.

По мнению журналистов, подход к Ирану президента США является «ярким примером».

«В апреле были возобновлены неформальные контакты по ядерной программе. В мае было заключено перемирие в Йемене, что уменьшило нападения на судоходство в Персидском заливе. В июне, после израильских ударов по Ирану, Трамп усилил риторику, призывая к „безоговорочной капитуляции“ Ирана. Эта комбинация привлечения и давления может казаться хаотичной. Но она отражает подход, расчистивший дипломатический путь с Северной Кореей: смягчить остроту, затем применить публичное давление», — добавили в Fox News.

Напомним, Иран сделал заявление о переговорах, отвергнув шанс переговоров с любой стороной на фоне израильских атак.

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