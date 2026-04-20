"Непрерывное нагнетание страха": в Эстонии отреагировали на слова Зеленского о России

В Эстонии отреагировали на слова Зеленского о возможной угрозе для Балтийских стран / © Associated Press

В Эстонии отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к атаке на Балтийские страны. Там указали. что подобные формулировки фактически воспроизводят российские пропагандистские нарративы.

Об этом сообщает ERR, что цитирует эстонских чиновников.

Политики прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия может блокировать Интернет не только для подавления критики власти, но и для того, чтобы предотвратить общественное недовольство перед возможной масштабной мобилизацией. Он также предположил, что ее целью может быть продолжение войны против Украины и потенциальная атака на страны Балтии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что такие слова не отвечают имеющимся разведывательным оценкам.

«Такие заявления, во-первых, не отвечают нашим разведывательным данным и оценке ситуации безопасности. Мы не видим, чтобы Россия сконцентрировала войска или готовилась к нападению на НАТО или страны Балтии — наоборот. Россия сейчас не находится в сильной позиции ни на фронте в Украине, ни экономически», — сказал он.

В то же время, Цахкна подчеркнул, что НАТО останется способным к реагированию в случае любой агрессии против стран-членов.

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон также прокомментировал заявления Зеленского, отметив, что они могут усиливать российскую пропаганду.

«Это подпитывает российский нарратив о том, что они якобы выиграют, а другие проиграют», — заявил он, добавив, что подобные месседжи лучше обсуждать напрямую между союзниками, а не через СМИ.

Лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме пошел дальше и заявил, что подобные высказывания используются для создания атмосферы страха.

«Непрерывное нагнетание страха не помогает принимать рациональные решения, а превращается в риторические заявления», — сказал он.

Несмотря на критику, эстонские политики подчеркивают, что поддержка Украины остается неизменной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил несколько вариантов причин проведения масштабной мобилизации в РФ: для того чтобы повторить большое наступление на Украину, «чтобы меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил». Глава государства не исключил, что таким местом, где нужно меньше войск, могут стать страны Балтии.

Между тем бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США дипломат Мэтью Брайза заявил, что Кремль может применить сценарий по аналогии с событиями в Крыму и на Донбассе через Сувальский коридор.