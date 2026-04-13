«Неприемлемо»: Мелони жестко отреагировала на слова Трампа о Папе

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа относительно Папы Римского Льва XIV, назвав их «неприемлемыми».

Слова Мэлони приводит издание CNN.

«Я считаю слова президента Трампа в адрес Святейшего Отца неприемлемыми. Папа является главой Католической церкви, и вполне естественно, что он призывает к миру и осуждает любые формы войны», — заявила Мелони.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию понтифика по поводу войны с Ираном. По его словам, Папа «плохо влияет на внешнюю политику».

«Мне не нравится папа, который говорит, что иметь ядерное оружие — это нормально… Он считает, что мы не должны жестко действовать против страны, которая хочет получить ядерное оружие, чтобы взорвать весь мир», — сказал Трамп журналистам, добавив, что не сторонник Папы Льва.

Папа Римский ответил на критику президента США. По словам Понтифика, он не намерен вступать в публичный спор с Трампом, однако не откажется от своей позиции по миру и диалогу.