«Неприемлемо»: Мелони жестко отреагировала на слова Трампа о Папе
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа относительно Папы Римского Льва XIV, назвав их «неприемлемыми».
Слова Мэлони приводит издание CNN.
«Я считаю слова президента Трампа в адрес Святейшего Отца неприемлемыми. Папа является главой Католической церкви, и вполне естественно, что он призывает к миру и осуждает любые формы войны», — заявила Мелони.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию понтифика по поводу войны с Ираном. По его словам, Папа «плохо влияет на внешнюю политику».
«Мне не нравится папа, который говорит, что иметь ядерное оружие — это нормально… Он считает, что мы не должны жестко действовать против страны, которая хочет получить ядерное оружие, чтобы взорвать весь мир», — сказал Трамп журналистам, добавив, что не сторонник Папы Льва.
Папа Римский ответил на критику президента США. По словам Понтифика, он не намерен вступать в публичный спор с Трампом, однако не откажется от своей позиции по миру и диалогу.