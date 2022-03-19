"Неприемлемы для Украины и международного сообщества": у Эрдогана перечислили список путинских требований

"Неприемлемы для Украины и международного сообщества": у Эрдогана перечислили список путинских требований

Пресс-секретарь Эрдогана уточнил, что если Зеленский готов к встрече, у Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до самой встречи.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил несколько факторов для достижения остановки огня в Украине.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в интервью турецкой газете Hürriyet. По его словам, Эрдоган предложил провести встречу Путина и Зеленского в Турции для содействия в вопросе прекращения войны.

Если Зеленский готов к встрече, то у Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться любые переговоры на уровне глав государств.

"Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Считается, что достигнут определенный прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Слишком рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано", — сообщил пресс-секретарь президента Турции.

Он добавил, что Путин выдвинул еще два требования, которые были "самыми сложными вопросами" – признание Киевом аннексии Крыма и двух т.н. "республик" Донбасса. Калин уточнил, что эти последние два вопроса "являются неприемлемыми требованиями для Украины и международного сообщества".

"Если будет достигнута точка по первым четырём статьям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров пятой и шестой статей", — добавил он.

Пресссекретарь президента Турции также сказал, что если переговоры состоятся, "это может стать возможностью соглашения и окончания войны".

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и сообщил, чего российская сторона требует от Украины на переговорах.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калина, присутствовавшего во время их разговора.

По его словам, российские требования делятся на две категории. Главным из первых четырех требований является признание Украиной "нейтралитета" и не подача заявки на вступление в НАТО.

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