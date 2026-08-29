Непригодные для жизни регионы уже к концу века: климатологи предупредили о последствиях Эль-Ниньо

Эль-Ниньо

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Новые данные свидетельствуют, что между явлением Эль-Ниньо и глобальным потеплением формируется опасный замкнутый круг: мощные Эль-Ниньо усиливают нагрев планеты, а рост температуры, в свою очередь, делает сами Эль-Ниньо сильнее.

Об этом говорится в исследовании команды климатологов под руководством Джудит Коул (Judith Cole) из Университета Мичигана, на которое обращает внимание издание CleanTechnica.

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Коул отмечает, что нынешний Эль-Ниньо вписывается в четкую тенденцию к усилению этих событий и уже не похож на то, что наблюдалось до индустриальной эпохи. Это, по ее словам, плохая новость для регионов, наиболее страдающих от климатических рисков, но менее причастных к выбросам парниковых газов.

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Кораллы как архив тысячелетней истории Эль-Ниньо

Чтобы выяснить, как менялся Эль-Ниньо, исследователи провели детальный анализ крупных окаменевших коралловых образований на Галапагосских островах. Эти «блоки» кораллов формировались более тысячи лет, а их химический состав сохранил информацию о температуре поверхности океана в период, когда кораллы были живыми.

По аналогии с летними кольцами деревьев, отражающими условия роста, химические «отпечатки» в кораллах позволяют реконструировать давние климатические колебания. Галапагосские острова расположены у побережья Эквадора, в самом центре зоны, где формируется Эль-Ниньо, поэтому они являются идеальным местом для такого анализа.

Название El Niño («ребенок» на испанском, подразумеваемый Младенец Христос) появилось еще в XIX веке, когда перуанские рыбаки заметили, что периоды аномально теплой воды в океане часто совпадали с рождественскими праздниками.

Что изменилось с началом индустриализации

По результатам работы команды Коул, на протяжении большей части последнего тысячелетия сила и изменчивость Эль-Ниньо оставались относительно стабильными. Однако ситуация начала меняться в конце XIX века, когда мир быстро индустриализировался, а выбросы парниковых газов резко выросли.

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Особенно резкий излом произошел после Эль-Ниньо в 1982 году. С этого времени, по словам Коул, колебания стали значительно экстремальнее и не имеют аналогов в предыдущие тысячи лет. Команда смогла исключить случайные или чисто естественные причины такого изменения, что усугубляет подозрение на влияние антропогенного потепления.

По оценкам, приведенным в материале, изменчивость Эль-Ниньо сейчас примерно на 37% выше, чем в доиндустриальный период. Это означает, что сильные события происходят чаще и имеют более разрушительные последствия.

«Супер Эль-Ниньо» и предупреждение Джеймса Гансена

Отдельно на текущее состояние Тихого океана обращает внимание известный климатолог Джеймс Гансен (James Hansen). В совместной публикации на платформе Substack он с коллегами пишет, что нынешний Эль-Ниньо уже «вышел за все рамки» предыдущих наблюдений.

По их любимому показателю — аномалии тепла в верхних 300 метрах экваториальной части Тихого океана — текущее событие уже превысило знаменитый «супер Эль-Ниньо» 1997–1998 годов, хотя максимальное влияние еще впереди.

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Гансен и его коллеги предупреждают, что многие регионы, заселенные с учетом климата XX века, могут стать непригодными для комфортного проживания до конца XXI века, если тенденции потепления не изменить. Они упоминают об усилении зноя и засухи в Средиземноморье и соседних европейских регионах, а также в юго-западных штатах США, где уровни воды в водохранилищах, в частности в озерах Мид и Пауэлл, продолжают падать.

Особенно уязвимы, по их словам, густонаселенные регионы Южной Азии, страны Персидского залива и части Африки, где сочетание жары и влажности может сделать условия жизни для миллионов людей почти невыносимыми.

Усугубляет ли климатический кризис Эль-Ниньо

Один из ключевых вопросов климатологии — изменяет ли глобальное потепление силу событий Эль-Ниньо. Новое исследование дает веские основания полагать, что да. Соавтор работы Саманта Стивенсон-Карл (Samantha Stevenson-Karl) из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре называет результаты сильным свидетельством того, что климатический кризис уже может усиливать эти явления.

Если это действительно так, то очень мощные Эль-Ниньо, подобные тому, что сейчас формируется в тропической части Тихого океана, могут стать значительно частее в будущем. Это означает больше экстремальных осадков, засух, волн жары и других погодных аномалий в разных частях света.

Последствия погоды и продовольственной безопасности

Текущий Эль-Ниньо, по прогнозам, принесет более сильные дожди и наводнения в отдельные регионы Южной Америки и юга США. В Индии годы с Эль-Ниньо обычно сопровождаются более слабым муссоном, тогда как Индонезия и Австралия чаще сталкиваются с засухами и дефицитом воды.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, продолжающееся масштабное событие Эль-Ниньо может толкнуть около 50 миллионов человек в мире к острой продовольственной опасности до конца следующего года из-за влияния на урожаи и производство пищи.

Коул отмечает, что понимание роли климатического кризиса в усилении Эль-Ниньо должно стимулировать страны активнее готовиться к таким событиям. Примером она приводит Индию, которая уже создает дополнительные запасы продовольствия на случай неудачного муссонного сезона.

Фосильное топливо как корень проблемы

Несмотря на важность адаптации, исследовательница подчеркивает, что без устранения первопричины массового сжигания ископаемого топлива масштабы рисков будут только расти. Она призывает как можно быстрее отказываться от технологий, сопровождающихся выбросами парниковых газов.

Климатолог Эндрю Десслер (Andrew Dessler) из не участвовавшего в исследовании Техасского университета A&M назвал работу важным подтверждением прогнозов климатических моделей об усилении Эль-Ниньо в условиях глобального потепления. По его мнению, значительная часть ущерба от будущих событий Эль-Ниньо должно напрямую связываться с экономикой, которая до сих пор опирается на ископаемое топливо.

Десслер считает, что результаты еще раз подчеркивают настоятельную потребность перехода к возобновляемым источникам энергии, безопасным для климата. В то же время, автор материала обращает внимание, что политические решения в отдельных странах до сих пор часто противоречат научным предупреждениям, поддерживая инвестиции в ископаемое топливо вместо развития чистой энергетики.

Напомним, нынешний Эль-Ниньо может сравниться с сильнейшими за последние 50 лет или даже превзойти их, а первые изменения уже заметны в поведении морских животных.

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