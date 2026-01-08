"Непригодный механизм": аналитик объяснил новые выпады Трампа против НАТО

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп продолжает давить на европейских союзников и подвергает сомнению эффективность Североатлантического альянса без лидерства США. В своем сообщении в соцсети Truth Social он приписал себе заслугу в «спасении» Украины и укреплении финансовой дисциплины блока.

Анализ этих заявлений приводит военный аналитик Sky News Шон Белл.

«Я спас Украину»

Трамп в присущей ему манере заявил, что именно его действия приостановили российскую агрессию.

«Без моего участия у России было бы ВСЮ УКРАИНУ прямо сейчас», — написал он.

Президент США также упрекнул союзников в том, что они «не платили по счетам», пока он не заставил их поднять расходы на оборону до 5% ВВП. Трамп выразил сомнение в том, что Альянс придет на помощь Америке в случае необходимости.

«Я сомневаюсь, что НАТО было бы там для нас, если бы мы действительно в них нуждались… Россия и Китай имеют нулевой страх перед НАТО без Соединенных Штатов», — отметил Трамп.

Анализ: НАТО «не соответствует цели»

Шон Белл отмечает, что Трамп никогда не был фанатом НАТО, считая, что Америка несет на себе слишком большое бремя безопасности Европы.

«Вполне понятно, что президент Трамп рассматривает 80-летнюю оборонную организацию как больше не отвечающую своей цели», — пояснил эксперт.

По словам Белла, сейчас фокус внимания Трампа смещается на западное полушарие. И хотя он не хочет брать на себя вину за потенциальный распад Альянса, становится все более очевидным, что НАТО «не очень комфортно вписывается» в новую стратегию национальной безопасности США.

Напомним, Трамп серьезно рассматривает возможность захвата Гренландии, принадлежащей Дании - стране-члену НАТО. Западные СМИ считают, что США идут ва-банк, тогда как НАТО бессильно, а Европа не способна сопротивляться прихотям Трампа.