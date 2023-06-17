Неприсуще этому региону: во Франции произошло сильное землетрясение

На западе Франции, в регионе Аквитания, в ночь на 17 июня произошли сильные подземные толчки – это довольно редкое явление для этого региона.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным сейсмологов, первые сильные толчки произошли в 18:38 в пятницу, эпицентр находился между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда достигала от 5,3 до 5,8.

По словам специалистов, эта территория не очень часто двигается, но поддерживает постоянную активность.

Последний раз перед этим толчки с магнитудой свыше 5 баллов на материковой части Франции фиксировали в 2019 году – в департаменте Дром в предгорье Альп.

Напомним, в России после употребления сидра умерли 36 человек, в том числе, ребенок.

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