"Непривитые против COVID-19 россияне составляют угрозу": у Путина уже предупредили о дискриминации

По словам Пескова, те, кто не имеют иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, у кого есть иммунитет.

Российские власти считают, что люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не имеют иммунитета, представляют угрозу для окружающих. Поэтому в будущем возможно ограничение в правах для этой категории лиц.

Об этом заявил пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Реальность такова, что дискриминация неизбежно наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", — отметил Песков, добавив, что те, кто не имеют иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, у кого есть иммунитет.

Напомним, что пандемия COVID-19 набирает обороты в России. Так, в Москве 17 июня зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса в сутки — 9056.

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