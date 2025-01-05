Непризнанное Приднестровье на грани энергетического коллапса: города могут остаться без воды

Из-за нехватки электроэнергии в Приднестровье введены веерные отключения, что повлияло на водоснабжение.

В непризнанном Приднестровье из-за веерных отключений электроэнергии возможны перебои с водоснабжением, в том числе на верхних этажах многоэтажек.

Об этом сообщает NewsMaker.

Из-за нехватки электроэнергии, производимой МГРЭС и Дубоссарской ГЭС, введены веерные отключения электричества, что повлияло на водоснабжение.

Также сообщаются, что из-за снижения давления в сети, возможного во время веерных отключений, верхние этажи многоэтажек в Бендерах и Тирасполе могут остаться без воды. 4 января без воды остались некоторые районы Тирасполя.

Кроме того, произошли аварийные отключения электроэнергии из-за перепадов нагрузки в сети. По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, энергетики вынуждены отключать дополнительные адреса во избежание аварий. В результате за последние сутки аварийные отключения коснулись более 4,8 тысячи человек.

Напомним, 1 января в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций, за исключением лечебных учреждений со стационарными отделениями.

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