"Нептуны" устроили ад в Ростове: ВСУ одним ударом накрыли заводы и склады дронов РФ

«Нептуны» ударили по Ростову-на-Дону / © ТСН

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В ночь на 13 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по Ростову-на-Дону ракетами «Нептун». Среди пораженных объектов — производство ударных беспилотников, склад БПЛА и сервисный центр по ремонту российских дронов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Удар «Нептунами» по Ростову: какие предприятия российских дронов поразили ВСУ

По информации Генштаба, под атакой оказались сразу три объекта, обеспечивающих полный цикл работы российских беспилотников перед отправкой на фронт.

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Производственный цех ООО «Ионос» в Ростове-на-Дону — предприятие производит ударные БпЛА тактического уровня, которые оккупанты используют для атак на позиции ВСУ, логистику и гражданские объекты.

Состав БпЛА ООО «Ионос» здесь хранили беспилотники, изготовленные предприятием.

Сервисный центр ООО «Аэро-Хит» — компания производит ударные и разведывательные FPV-дроны «Велес». Основной завод находится в Хабаровске, а в Ростове работал центр ремонта и обслуживания поврежденных беспилотников.

Благодаря комплексному попаданию часть вражеских дронов сгорела на складе, остальные не будут своевременно изготовлены, а поврежденная техника не сможет быстро вернуться в бой. В Генштабе отмечают, что уничтожение таких производственных баз напрямую уменьшает количество ежедневных атак на украинских военных и мирное население.

«Это удар сразу по всей цепочке: часть дронов не будет изготовлена, часть сгорела на складе, а поврежденные беспилотники еще долго не вернутся на фронт. Продолжение следует», — подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на 13 ноября беспилотники также атаковали Волгоградскую область РФ. Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», где после взрывов вспыхнул масштабный пожар. Также сообщалось о взрывах и возгораниях в других регионах России.

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