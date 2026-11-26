Силы обороны нанесли удар по аэродрому Мариновка и нефтяной станции в России / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум стратегическим объектам на территории России — военному аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области и нефтеперекачивающей станции в Башкортостане.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Ракетные войска Украины нанесли удар по аэродрому «Мариновка» с применением берегового ракетного комплекса «Нептун» Военно-морских сил ВСУ.

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На этом аэродроме базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые оккупанты используют для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами по украинским городам и позициям военных. Последствия атаки и масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Субханкулово» в Башкортостане, расположенной более чем в тысяче километров от украинской границы.

Через этот узел российской компании «Транснефть» осуществляется перекачка нефти из Западной Сибири и Башкортостана. По имеющимся данным, на территории станции поврежден резервуар, зафиксирован пожар.

«Каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтерублей, на которые Россия ведет войну. Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают системно подрывать военно-экономический потенциал противника и вынуждают Россию прекратить вооружённую агрессию против Украины», — добавили в Генштабе.

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Напомним, ранее сообщалось об атаке беспилотников на Невинномискую ГРЭС в Ставропольском крае и нефтяную станцию «Субханкулово» в Башкортостане. По данным OSINT-аналитиков Exilenova+, на электростанции под ударом оказался энергоблок мощностью 410 МВт.

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