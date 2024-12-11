Неразлучные супруги совершили самоубийство после диагноза: пенсионеры оставили трогательное письмо

В Великобритании пожилые супруги решили умереть дома вместе после того, как узнали невыносимый диагноз.

Об этом пишет Daily Star.

У 77-летней Линн Хант было диагностировано дегенеративное заболевание двигательных нейронов, из-за которого она была бы "привязана к стулу и говорила, как Стивен Хокинг". Линн, которая уже пережила рак, и ее 81-летний муж Иен Хант решили, что не могут разлучиться, и в марте в этом году были найдены мертвыми в своем доме в Карнки, графство Корнуолл.

Следователи узнали, что Линн выучилась на секретаршу и до выхода на пенсию работала помощницей руководителя службы по делам детей в Корнуольском совете. Иен, увлеченный пианист и токарь по дереву, в течение своей жизни сменил несколько профессий, в частности, был авиадиспетчером и плотником.

Супруги все делали вместе со своей собакой Ферном и жили в Корнуолле с 2002 года.

Линн сказала своей семье, что не хочет, чтобы ее голову привязывали к стулу или кормили через трубку. Ее состояние ухудшилось после серии падений в марте, а дальнейшая диагностика обнаружила, что ее болезнь была более серьезной, чем считалось ранее.

"Линн боялась того, что болезнь сделает с ее телом", – сказала ее сестра Керри. "Я знала, как болезнь повлияла на нее. Она была напугана тем, как это повлияет на нее и как это повлияет на Иена. Она не хотела продолжать так жить. Она сказала мне, что не хочет ничего из пакета помощи. Смерть Линн и Иена была огромным шоком, но, посмотрев на ее состояние, я понимаю, что они сделали. Тот факт, что они сделали это тайно, без семьи, с бутылкой шампанского, вызывает большую грусть, но я уважаю их выбор".

Пара умерла в результате передозировки лекарства, это было установлено после того, как их тела были найдены 15 марта. На место происшествия вызвали пожарных из-за опасений, что они могли отравиться угарным газом.

Супруги оставили последнее письмо, завещание и инструкции по уходу за любимой собачкой Ферном, сообщила проводившая расследование офицерша Виктория Свон. В письме супруги поблагодарили своих близких и медиков, которые ухаживали за Линн.

Свон рассказала: "Линн знала, что произойдет в ближайшем будущем с ее телом. Иен и Линн все делали вместе. Они были неразлучны и жили друг для друга. Они знали, каким будет будущее, и не хотели жить друг без друга, поэтому решили заснуть вместе".

Делая вывод о совместном самоубийстве, помощник коронера Корнуолла и островов Скалли, Гай Дэвис, сказал: "Доказательства свидетельствуют о том, что Линн и Иен любили и были преданными друг другу людьми. После того, как поставили диагноз "болезнь двигательных нейронов", они четко решили не разлучаться и покончили с собой вместе. Они все делали вместе и были близкой парой в жизни и в смерти".

Напомним, пара, которая встретилась на свидании вслепую и прожила в браке 61 год, умерла с разницей в несколько дней. Внуки супругов называют их идеальными и примером.

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