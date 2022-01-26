"Несанкционированное пикетирование": в Беларуси арестовали супругов за запуск фейерверка в новогоднюю ночь

"Несанкционированное пикетирование": в Беларуси арестовали супругов за запуск фейерверка в новогоднюю ночь

В итоге муж получил 15 суток ареста, его жена — 13 суток.

В Минске арестовали семейную пару, которая в новогоднюю ночь запустила во дворе своего дома салют.

Об этом говорится в Telegram-канале правозащитного центра "Вясна".

Елена и Николай Гаевские 31 декабря в 23:34 вышли во двор запустить праздничный салют. Силовики сразу же задержали супругов. Новый год пара встречала в изоляторе на Окрестина. Их обвинили в "несанкционированном пикетировании".

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Свидетель-милиционер заявил на суде, что Гаевские решили запустить красно-белый салют. Во время салюта они якобы "выкрикивали провокационные лозунги". Кроме того, доказательством "вины" была подписка на оппозиционные Telegram-каналы.

В итоге Николай Гаевский получил 15 суток ареста, его жена — 13 суток. Свою вину супруги не признали.

Николай Гаевский пытался доказать, что запуск фейерверка был его личной инициативой, и никаких лозунгов он не выкрикивал. В 2020 году Гаевский уже отбывал арест по той же статье.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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