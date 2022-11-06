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Несколько десятков российских новобранцев устроили потасовку на рынке в Омске (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Несколько десятков российских новобранцев устроили потасовку на рынке в Омске (видео)

Фото: Мариупольский горсовет

Мобилизированные пьяные солдаты подрались на Ленинском рынке.

В России несколько десятков пьяных новобранцев устроили драку на Ленинском рынке города Омска.

Об этом пишет Стратком ВСУ.

Части мобилизованных россиян стоят недалеко от поселков Светлое и Черемушки около Омска.

"Когда потасовка закончилась, полиция приехала. Что было с мобилизованными дальше, пока неизвестно", — сообщает телеграмм-канал "Омское гражданское объединение".

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что России на войну против Украины удалось мобилизовать всего 238 тыс, из заявленных 300.

А накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цифру в 220 тыс. мобилизованных россиян. Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, это частично уже на фронте и те, которых уже оформили – приняли в учебные центры, одели и вооружили.

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Дата публикации
Просмотры
339
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