Несколько десятков российских новобранцев устроили потасовку на рынке в Омске (видео)

Мобилизированные пьяные солдаты подрались на Ленинском рынке.
В России несколько десятков пьяных новобранцев устроили драку на Ленинском рынке города Омска.
Об этом пишет Стратком ВСУ.
Части мобилизованных россиян стоят недалеко от поселков Светлое и Черемушки около Омска.
"Когда потасовка закончилась, полиция приехала. Что было с мобилизованными дальше, пока неизвестно", — сообщает телеграмм-канал "Омское гражданское объединение".
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что России на войну против Украины удалось мобилизовать всего 238 тыс, из заявленных 300.
А накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цифру в 220 тыс. мобилизованных россиян. Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, это частично уже на фронте и те, которых уже оформили – приняли в учебные центры, одели и вооружили.
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