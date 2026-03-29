Несколько дронов упало на территории Финляндии: что известно

Флаг Финляндии и НАТО / © Associated Press

На территории Финляндии разбилось несколько беспилотников, которые пересекли государственную границу и нарушили воздушное пространство страны. Финское правительство и военные предполагают, что это были украинские дроны, которые атаковали Россию.

Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщило издание Bloomberg.

Инцидент произошел сегодня утром.

Один беспилотник упал к востоку от города Коувола в юго-восточной части страны. Другой разбился к северу от этого города, в Воздушных силах Финляндии его идентифицировали как украинский АН196.

По данным полиции, третий неидентифицированный беспилотник приземлился на морской лед за пределами города Эспоо, являющегося частью столичной агломерации, охватывающей столицу Хельсинки.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что дроны скорее всего, принадлежат Украине, но эта версия еще проверяется специалистами.

«Россия осуществляет сильные электронные помехи, что может объяснить, почему эти дроны попадают в воздушное пространство Финляндии», — сказал глава правительства, добавив, что Финляндия их не сбивала.

Министр обороны Антти Хакканен отметил серьезность инцидента.

По его словам, ВВС Финляндии подняли в воздух истребитель F/A-18 Hornet после обнаружения нескольких небольших медленных объектов, летевших на низкой высоте.

Силы обороны Финляндии находятся в состоянии повышенной готовности из-за операций Украины с использованием дронов.

Напомним, в ночь на 25 марта на территории Эстонии и Латвии зафиксировали падение беспилотников, которые оказались украинскими аппаратами. В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры, что повлекло взрыв, однако обошлось без пострадавших. Обе страны уже начали официальные расследования этих инцидентов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответственность за инциденты с украинскими дронами на территории Эстонии, Латвии и Литвы полностью несет Россия, которая ведет агрессивную войну.