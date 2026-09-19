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Несколько дронов залетели в Молдову: пограничники сообщили о последствиях
В ночь на 19 сентября несколько неизвестных летательных аппаратов пересекли воздушное пространство Молдовы, а вблизи границы с Украиной зафиксировали падение одного из них.
Утром субботы, 19 сентября, патрули пограничной полиции Молдовы зафиксировали пролет нескольких неизвестных летательных аппаратов в районе ответственности Восточного регионального управления. Один из объектов упал вблизи населенного пункта Троицкое, недалеко от границы с Украиной, после чего загорелся.
Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы.
Дроны заметили около четырех утра
Около 04:00 в районе населённого пункта Кепланы пограничники заметили несколько неизвестных летательных аппаратов. Два из них пролетели над территорией Молдовы в направлении Оланешты — Чистоводное .
Приблизительно в то же время еще один летательный аппарат зафиксировали над Кепланами. Он двигался со стороны Крокмаза , а затем покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Кепланы — Крутояровка .
Пока молдавские пограничники называют аппараты неизвестными — их тип и происхождение официально не установлены.
У границы упал неизвестный объект
В 05:19 украинская сторона сообщила молдавским пограничникам о падении объекта примерно в 1,5–2 км от государственной границы в направлении окраины села Троицкое.
По информации украинской стороны, падение сопровождалось возгоранием. Молдавский пограничный патруль выехал на место, а проверка территории началась для установления обстоятельств и поиска возможных обломков.
Позже стороны провели совместные поисковые мероприятия. На территории Молдовы обломков или места возможного взрыва не обнаружили.
В то же время украинская сторона сообщила, что примерно в 1,2 км от государственной границы на территории Украины было обнаружено место взрыва и неизвестные обломки.
Пограничники продолжают следить за ситуацией
Пограничная полиция Молдовы продолжает мониторить ситуацию в приграничной зоне и поддерживает оперативный обмен информацией с украинскими коллегами.
Граждан призывали не приближаться к неизвестным предметам или обломкам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения подозрительных объектов рекомендуют немедленно сообщать об этом по номеру 112 .
Ранее в этом месяце молдавская пограничная полиция уже усиливала меры предосторожности на отдельных участках молдавско-украинской границы из-за рисков, связанных с российскими воздушными атаками по Украине вблизи границы.
Напомним, российский дрон атаковал гражданское судно в Черном море. Корабль под флагом Танзании направлялся в украинский порт, погиб и ранен.