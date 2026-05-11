Несколько сотен украинских специалистов могут потерять работу в Польше: что произошло
В Польше часть украинских врачей может потерять право на работу из-за новых требований к подтверждению знания польского языка. Уже аннулировано 146 условных лицензий, а в целом проблема может затронуть несколько сотен медиков.
В Польше часть иностранных врачей потеряла право работать из-за отсутствия подтверждения знания польского языка. Большинство из них – медики из Украины.
Об этом сообщает портал InPoland.
Высший медицинский совет Польши с 1 мая аннулировал условные лицензии 146 врачам, не являющимся гражданами ЕС. Причина – они не предоставили сертификат о знании польского языка как минимум на уровне B1.
Председатель Высшего медицинского совета Лукаш Янковский заявил, что работа врача, не владеющего польским языком, может представлять опасность для пациентов.
«Если кто-то не разговаривает на польском, он не должен работать врачом в Польше», — сказал Янковский в интервью Rzeczpospolita.
По его словам, в Польше сейчас работают около 3000 украинских врачей. Приблизительно 1000 из них до сих пор не подали сертификат о знании польского языка на необходимом уровне. Так что проблема может касаться не только 146 медиков, чьи лицензии уже приостановлены, а несколько сот врачей.
В то же время, Министерство здравоохранения Польши, по словам Янковского, планирует изменить правила и разрешить медикам без подтвержденного знания польской работать еще один год. В Высшем медицинском совете выступают против такой идеи и называют ее абсурдной.
В Раде отмечают, что условное право на медицинскую практику не равно полному праву работать врачом. Медики с таким статусом могут работать только по соглашению с конкретным медучреждением и не вправе вести частную практику.
Временные правила для украинских врачей в Польше были введены после начала полномасштабной войны в Украине. Однако теперь украинские медики уже не могут подавать заявки на новую условную лицензию, а ранее выданные разрешения будут действовать не дольше осени 2029 года.
Чтобы и дальше работать в польских медучреждениях, украинским врачам придется пройти интернатуру, сдать врачебный экзамен LEK и пройти процедуру нострификации диплома.
