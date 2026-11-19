Беременная женщина / © Associated Press

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В польском городе Сувалки разгорелся шокирующий скандал из-за бесчеловечного отношения к пациентке. Медсестра больницы выдала женщине останки младенца после выкидыша в прозрачном контейнере и посоветовала держать их дома в холодильнике.

Об этом сообщает Polsat News.

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Йоанна Тильман попала в больницу Сувалок из-за осложнений на раннем сроке беременности. По данным журналиста Пшемыслава Славинского, сначала женщине назначили медикаментозное лечение, однако через два дня у нее произошел выкидыш.

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Пациентка находилась в состоянии сильного шока. В то же время ей нужно было вернуться домой, где оставались дети, поэтому Иоанна решила покинуть больницу по собственному желанию. После обследований врач согласилась на выписку. После этого медсестра принесла женщине прозрачный контейнер с телом плода, достав его из больничного холодильника.

«Я спросила, что мне с этим делать. Тогда медсестра сказала, что нужно держать в холодильнике так же, как они хранят», — рассказала Тильман.

По словам женщины, особенно тяжелым стало то, что после выписки пришлось проходить переполненными больничными коридорами вместе с дочерью, которая накрыла контейнер своей одеждой.

«Тогда я вышла из больницы, шла по коридорам с дочерью, а дочь накрыла этот контейнер кофтой. Людей было очень много, мы шли с первого этажа. Это было хуже всего — идти между этими людьми со своей историей, со своей трагедией«, — поделилась Тильман.

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Вернувшись домой, женщина выполнила рекомендацию медицинского персонала и оставила тело ребенка в холодильнике. Там оно находилось на протяжении всех выходных. Документы, необходимые для организации захоронения, пациентке не выдали, поэтому в больницу она вернулась только в понедельник.

Во время визита Тильман получила выписку и была направлена в соответствующее отделение, чтобы получить свидетельство о смерти. Тогда она узнала, что тело ребенка могли унести непосредственно из больницы работники похоронного бюро.

Директор медицинского учреждения Адам Шаланд подтвердил этот случай в комментарии TVP3 Białystok. Он отметил, что в соответствии с внутренними правилами больницы останки плода должны передаваться в патологоанатомическое отделение.

Руководство медицинского учреждения планирует уволить медсестру, которая передала женщине контейнер с телом плода.

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В то же время прокуратура Сувалок начала расследование по подозрению «в надругательстве над телом умершего».

Инцидент произошел еще в июле 2026 года, однако публично о нем стало известно только сейчас.

К слову, после того, как певица Ирина Федишин потеряла ребенка, львовская больница отреагировала на обвинения ее мужа в халатности медиков, выразила соболезнования семье и сообщила о кадровых решениях. Врач, осматривавшая певицу дома, уже уволена (ее действиям еще дадут профессиональную оценку), а врача, которая вела беременность, отстранили от работы с пациентками.

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