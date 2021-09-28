Несмотря на положительные результаты испытаний, французская компания отказалась от разработки вакцины против COVID-19

Несмотря на положительные результаты испытаний, французская компания отказалась от разработки вакцины против COVID-19

Первые этапы исследований показывали выработку антител у 91-100% добровольцев после полной иммунизации этим препаратом.

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что прекращает разработку одной из двух своих вакцин против COVID-19.

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает Euronews.

Компания заявила, что не будет продлевать третью фазу исследования для своей мРНК-вакцины несмотря на положительные промежуточные результаты клинических испытаний: первые этапы исследований показывали выработку антител у 91-100% добровольцев после полной иммунизации этим препаратом. Побочных эффектов не наблюдалось.

В компании считают, что выйти на рынок будет слишком поздно.

Вице-президент отдела вакцин Sanofi Томас Триумф сказал, что компания хотела оценить способность технологии мРНК генерировать иммунный ответ.

По его словам, решение компании отказаться от вакцины было вызвано тем, что "необходимость заключается не в создании новых РНК вакцин против COVID-19, а в оснащении Франции и Европы арсеналом на основе матричной рибонуклеиновой кислоты мРНК для будущей пандемии, против новых болезней".

В то же время другая вакцина компании на основе рекомбинантного белка, разработанного с помощью британской компании GlaxoSmithKline, уже проходит испытания третьей фазы, результаты ожидаются к концу года.

Также компания уже начала первые испытания моновалентной вакцины против сезонного гриппа с одним штаммом вируса.

Напомним:

Третья фаза испытаний новой вакцины Sanofi на людях началась в мае 2021 года. Исследования показали, что препарат вызывает выработку антител, нацеленных на коронавирус и может помочь защитить от болезни.

новой вакцины Sanofi на людях началась в мае 2021 года. Исследования показали, что препарат вызывает выработку антител, нацеленных на коронавирус и может помочь защитить от болезни. Ранее глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо среди преимуществ французской вакцины от COVID-19 назвал недорогое производство и мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить кампанию по вакцинации.

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