Несмотря на санкции, РФ использует западные запчасти для оружия, которым убивает украинцев: цифры поражают

Ермак подчеркнул, что без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать.

Россияне используют западные станки с числовым программным управлением на производствах. Общая сумма по станкам и их запчастям за 2023 год составила $355 млн.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Западные станки с числовым программным управлением используются россиянами на производствах. Также это вопрос о софте для их работы. И в общем, все это — об оружии, которым нас убивают. Это те компании, чьи компоненты были замечены на военных производствах, из которых $231, 6 млн – это сами станки, а $123, 3 – это запчасти к ним", – написал глава ОП.

Он подчеркнул, что без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать.

Напомним, Financial Times опубликовало статью, как Китай помогает России вести войну против Украины.

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