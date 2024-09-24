Несмотря на санкции, в портах ЕС танкеры РФ продолжают выгружать нефть – Greenpeace

Танкеры с российской нефтью в течение нескольких недель направляются в порты стран Европейского Союза, нарушая санкции.

Об этом пишет Greenpeace.

Уже было зафиксировано 15 танкеров, принадлежащих к "теневому флоту". Эти суда загружают сырую нефть в российских портах Балтийского и Черного морей, в частности в Приморске, Усть-Луге и Новороссийском, после чего направляются непосредственно в европейские порты. Санкции ЕС, запрещающие такую транспортировку, начали действовать в марте 2023 года.

Танкеров подозревают в том, что они помогают России обходить эти санкции, используя для транспортировки судна, управляемые другими компаниями. Многие из этих кораблей старые и находятся в плохом состоянии, что повышает риск аварий и разливов нефти, особенно в чувствительных водах Балтийского моря.

Также исследование Greenpeace указывает на то, что с начала войны против Украины количество танкеров, перевозящих российскую нефть, выросло на 70%, а средний возраст используемых танкеров увеличился с 8,9 до 16,6 лет. Это представляет серьезную угрозу для экологии и безопасности морских перевозок.

Кроме того, Россия использует так называемый "теневой флот" для обхода санкций, что позволяет ей продолжать экспорт сырой нефти, несмотря на международные ограничения. Суда этого флота часто имеют другие страховые документы, что позволяет избежать контроля со стороны западных страховых компаний. Исследования показали, что в 2023 году через Балтийское море прошло около 1000 нефтяных танкеров, что является рекордным показателем. Эта ситуация повышает риски для немецкого побережья, поскольку танкеры проходят через опасные водные пути, такие как Кадетринное.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия получила значительную прибыль от экспорта ископаемого топлива.

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