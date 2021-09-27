Несмотря на угрозу новых санкций Турция намерена купить у России вторую партию C-400

Турция утверждает, что не смогла договориться о благоприятных условиях закупки с одним союзником по НАТО.

Турция до сих пор намерена закупить вторую партию российских систем противовоздушной обороны С-400, несмотря на угрозу санкций США.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие именно оборонительные системы мы закупаем, из какой страны они происходят и на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", — сказал Эрдоган.

По информации Reuters, получение Турцией второй партии C-400 почти гарантированно приведет к новым санкции США. Между тем Турция утверждает, что не смогла договориться о благоприятных условиях закупки с одним союзником по НАТО.

Напомним:

В декабре США ввели санкции против нескольких турецких чиновников после закупки страной первой партии российских систем ПВО. В Вашингтоне тогда заявили, что С-400 угрожают американским истребителям F-35 и в целом системе обороны НАТО.

против нескольких турецких чиновников после закупки страной первой партии российских систем ПВО. В Вашингтоне тогда заявили, что С-400 угрожают американским истребителям F-35 и в целом системе обороны НАТО. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не видит никаких угроз для НАТО от поставленных Россией Анкаре С-400 . Между тем США обеспокоены этими установками.

. Между тем США обеспокоены этими установками. Напомним, что крупные военные операции с Россией подпадают под действие американских санкций .

. Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

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