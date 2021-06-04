Несмотря на запрет: в Венецию впервые с начала пандемии коронавируса прибыл круизный лайнер

Активисты готовятся к митингу.
В итальянскую Венеции впервые с начала пандемии COVID-19 прибыл круизный лайнер, который 5 июня должен забрать 650 пассажиров для путешествия по Средиземному морю.
Об этом в четверг, 3 июня, сообщает ВВС.
Отмечается, что все туристы должны сдать тест на коронавирус, прежде чем сесть на борт.
В то же время в городе действует запрет на заход таких судов в исторический центр города. В связи с этим экологи собираются устроить в субботу митинг.
В этот же день в Венеции ожидается демонстрация в поддержку возобновления туристического сезона.
Между тем знаменитости и деятели культуры, в частности музикат Мик Джаггер и кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, подписали открытое письмо Фонда Венецианского наследия к итальянскому правительству, в котором заявили, что город рискует быть "снесенным" круизными лайнерами.
Два года назад круизный лайнер MSC Opera врезался в небольшое туристическое судно и причал.
После этого итальянское правительство издало постановление, согласно которому большим круизным лайнерам с сентября 2019 года запретили заходить в исторический центр Венеции.