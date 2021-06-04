Несмотря на запрет: в Венецию впервые с начала пандемии коронавируса прибыл круизный лайнер

Активисты готовятся к митингу.

В итальянскую Венеции впервые с начала пандемии COVID-19 прибыл круизный лайнер, который 5 июня должен забрать 650 пассажиров для путешествия по Средиземному морю.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает ВВС.

Отмечается, что все туристы должны сдать тест на коронавирус, прежде чем сесть на борт.

Также читайте В Венеции запретили большим круизным лайнерам заходить в исторический центр

В то же время в городе действует запрет на заход таких судов в исторический центр города. В связи с этим экологи собираются устроить в субботу митинг.

В этот же день в Венеции ожидается демонстрация в поддержку возобновления туристического сезона.

Между тем знаменитости и деятели культуры, в частности музикат Мик Джаггер и кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, подписали открытое письмо Фонда Венецианского наследия к итальянскому правительству, в котором заявили, что город рискует быть "снесенным" круизными лайнерами.

Два года назад круизный лайнер MSC Opera врезался в небольшое туристическое судно и причал.

После этого итальянское правительство издало постановление, согласно которому большим круизным лайнерам с сентября 2019 года запретили заходить в исторический центр Венеции.

Круизный паром сел на мель в Финляндии – он задел подводную скалу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку