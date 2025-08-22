- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
"Несогласные" с Трампом не работают: в Пентагоне уволили руководителя разведслужбы
Министр обороны США уволил руководителя Разведывательного управления из-за «потери доверия» после того, как доклад разведки опроверг заявления Трампа по поводу удара по Ирану.
Глава Пентагона Пит Гегсет уволил руководителя Разведывательного управления Министерства обороны (DIA), генерал-лейтенанта Джеффри Крузе. Это произошло после того, как разведка обнародовала доклад, противоречащий заявлениям администрации Дональда Трампа по поводу удара по Ирану.
Об этом пишет The Washington Post.
Увольнение Крузе — лишь часть широкомасштабной «чистки» среди высшего военного руководства и разведывательных служб, которую проводит администрация Трампа. Причиной увольнения Крузе официально названа «потеря доверия» — циничная фраза, которую Гегсет использовал и для оправдания других кадровых решений.
Освобождение произошло после того, как предварительный доклад DIA по военным ударам по трем основным ядерным объектам Ирана противоречил официальной позиции Вашингтона.
"Гегсет и Трамп утверждали, что ядерный потенциал Ирана был "уничтожен", тогда как разведка оценила, что его удалось отбросить всего на несколько месяцев", - отмечается в статье.
С момента вступления в должность Гегсет уже уволил ряд высших военных, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франчетти и других. Эта кампания по устранению политически неугодных офицеров показывает, как в США подрывается независимость и профессионализм силовых структур.
Напомним, в доме ярого критика и эксрадника Трампа провели обыски. Агенты ФБР «посетили» Джона Болтона , бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности.