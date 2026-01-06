- Дата публикации
Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько регионов: поражена нефтебаза в Липецкой области
В ночь на 6 января в разных регионах России сообщали о взрывах, работе систем радиоэлектронной борьбы и падении обломков беспилотников.
Как сообщают российские мониторинговые каналы, ударные беспилотники Сил обороны Украины поразили нефтебазу в городе Усмань Липецкой области. О масштабах повреждений официальные власти региона пока не сообщают.
Взрывы также звучали в городе Стерлитамак . Местные жители публикуют видео и сообщают о серии громких звуков в разных районах города. По их словам, взрывы продолжались несколько часов.
Беспилотники фиксировали и над территорией Республика Башкортостан , где также объявляли повышенную тревогу.
В районе города Тверь российские источники заявляют об активной работе систем радиоэлектронной борьбы. В то же время, официальных подтверждений относительно результатов этой работы нет.
Неспокойной была ночь и в Ленинградской области . Там традиционно заявили о якобы падении обломков беспилотников, не уточняя, что именно стало их целью.
Минобороны РФ традиционно не предоставляет подробной информации о последствиях ночных инцидентов. Украинская сторона официально эти сообщения пока не комментировала.