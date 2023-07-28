Неспокойный день в России: в Самаре на нефтеперерабатывающем заводе раздался взрыв

Взрыв в Самаре якобы устроил работник самого завода. После этого он пытался сбежать из РФ.

В Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

"Взрывное устройство сдетонировало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре... Пострадавших и серьезных разрушений нет", — говорится в сообщении РосСМИ.

По словам Хинштейна, устроившего взрыв на НПЗ в Самаре задержали якобы во время его попытки уехать из России.

В свою очередь, российские Telegram-каналы сообщают, что взрыв на самарском нефтеперерабатывающем заводе устроил работник завода 42-летний Сергей О., работавший там электриком. С места происшествия он скрылся на автомобиле. Вскоре он якобы был задержан на границе с Казахстаном в Оренбургской области РФ.

Подозреваемый во взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре / Фото: t.me/bazabazon

Напомним, сегодня, 28 июля, в центре российского Таганрога также раздался мощный взрыв. Там, вероятно, взорвалась ракета, и есть пострадавшие.

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