"Несправедливо": в Грузии прокомментировали ситуацию с послом, которого Киев попросил уехать из-за Саакашвили

Глава грузинского МИД подчеркнул, что с послом консультаций, как указывал Киев, проводить не будут.

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что по возвращении посла в Тбилиси посольство Грузии в Киеве продолжает работать, "дипломаты на месте, и мы продолжим работу в этом направлении". В МИДе не намерены проводить консультации с Георгием Закарашвили.

Об этом глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили заявил в эфире Imedi, сообщает "Европейская правда".

"Георгий Закарашвили – это человек, который в самые сложные моменты вместе с несколькими послами ни на день не уехал из Киева, и это решение (выезд. – ред.) по нему несправедливо, даже по-человечески", – отметил он.

МИД Грузии считает, что ситуация не может касаться бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили , потому что претензий к власти нет даже у Европейского суда по правам человека.

Отметим, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев после требования украинских властей на фоне ситуации с Михеилом Саакашвили. Закарашвили заявил, что его отъезд из Украины "мешает развитию двусторонних отношений и, соответственно, создает определенные проблемы, в частности для коммуникации".

Такая ситуация сложилась после протеста МИД Украины грузинскому послу Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили.

В Офисе украинского президента заявили, что Грузия продолжает медленно и цинично пытать своего экспрезидента Михеила Саакашвили. Происходящее — это "невероятное историческое самоубийство".

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