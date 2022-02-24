"Неспровоцированное нападение": лидеры ЕС сделали совместное заявление и пообещали привлечь РФ к ответственности

Фон дер Ляйен и Мишель осудили необоснованное нападение России на Украину.

Главы Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление в поддержку Украины.

В четверг, 24 февраля, заявил явившиеся в Twitter.

В ЕС обещают привлечь Кремль к ответственности за свои действия на территории Украины. В документе действия РФ назвали "неспровоцированными и неоправданными". Отмечается, что Москва грубо нарушила международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

"Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим непровоцированным нападением и сейчас боятся за свою жизнь", — говорится в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии.

We strongly condemn Россия's unjustified attack on #Ukraine.



В этих глубоких днях, наши мысли являются с Украиной и иностранные женщины, люди и дети, как они дают этот неуместный случай и опасность для своих людей.



We will hold the Kremlin accounttable. — Charles Michel (@eucopresident) 24 марта 2022

Оба лидера ЕС призвали РФ "немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

We strongly condemn Russia's unjustified attack on Ukraine.



В этих глубоких днях, наши мысли являются с Украиной и иностранные женщины, люди и дети, как они дают этот неуместный случай и опасность для своих людей.



We will hold the Kremlin accounttable. -- Ursula von der Leyen ( @ vonderleyen ) February 24, 2022

Кроме того, Шарль Мишель срочно созвал внеочередное заседание Европейского совета, чтобы обсудить ситуацию и скоординировать действия по ограничительным мерам по Кремлю, которые "принесут масштабные и серьезные последствия для России в ее действиях, в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами".

В свою очередь, президент фон дер Ляйен представит дальнейший пакет санкций. Его сейчас дорабатывает Европейская комиссия.