Нестандартный подход: какой приговор получила женщина, бросившая горячую еду в работницу заведения в США

В США женщина бросила тарелку с горячей едой в лицо сотруднице заведения быстрого питания. Она была приговорена к месяцу заключения и двум месяцам работы в фастфуде

Об этом пишет CNN.

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В американском Нью-Йорке 39-летняя Розмари Хейн обругала сотрудницу ресторана Chipotle Эмили Рассел и бросила в ее лицо тарелку с едой. Женщина признала себя виновной в нападении. Суд в Огайо присудил ей нестандартное наказание: 1 месяц нахождения за решеткой и 2 месяца работы в фастфуде

Интересно, что судья Тимоти Гиллиган предложил подсудимой выбрать: либо весь срок отсидеть в тюрьме, либо убавить его, добавив работу в ресторане быстрого питания. Таким образом женщина должна понять, как нелегким может быть труд в сфере обслуживания, когда нередко приходится иметь дело с подобными посетителями. "Я бы хотела побывать на ее (пострадавшей сотруднице ресторана – ред.) месте", – ответил Хейн.

Отмечается, что ранее Хейн не имела судимости. Она подчеркнула, что искренне сожалеет о своем поступке в отношении девушки.

"Дайм ей возможность не позволить этому дню определить всю ее жизнь", – сказал адвокат Джозеф О'Мелли.

Хейн должен получить одобрение от суда и работать в заведении 20 часов в неделю. Она находится в поиске работы.

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