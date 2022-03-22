Nestle и Unilever поднимают цены на свои товары в России, но не уходят с рынка

Nestle и Unilever поднимают цены на свои товары в России, но не уходят с рынка

Nestle и Unilever сообщили, что цена на их товары в России может подняться на 45% с 1 апреля.

Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle и британская компания, один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии Unilever (в частности, бренды Persil, Dove, Domestos, Lipton, Clear, Timotei, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", "100 рецептов красоты") поднимают цены на свои товары в россии в диапазоне 10 до 45%, но продолжают работать там.

Российские торговые сети получили соответствующее уведомление еще 15 марта.

Швейцарский гигант также заявил, что приостанавливает капитальные инвестиции в страну и прекращает экспорт из России в соседние с ней страны. Впрочем, Nestle по-прежнему продолжает поставлять на территории страны некоторую свою продукцию.

В настоящее время прекращены поставки продукции под брендом Nespresso и воды San Pellegrino. Исключением стали детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.

Между тем, общественные активисты устраивают акции и развернули компанию в соцсетях с требованием свернуть деятельность швейцарского бренда в РФ. Кроме того, администрации компании было передано аналогичное обращение от граждан. В свою очередь, украинские дипломаты ведут переговоры с представителями топменеджмента Nestle. Кроме того, прорабатывается беседа премьера Дениса Шмыгаля с министром экономики страны Ги Пармеленом.

Напомним, прекращать производственные мощности стране-агрессорке Unilever не будет даже после переговоров с представителями топ-менеджмента. К слову, направлено письмо-обращение посла и проинформирована конфедерация британской промышленности о требовании остановить деятельность в РФ.

Впрочем, производитель заявил, что больше не будет инвестировать в экономику страны-агрессорки. Компания приостановила весь импорт и экспорт. Гигант продуктов питания и потребительских товаров также заявил о прекращении расходов на рекламу в СМИ и других российских платформах.

На территории России компания работает с 1991 года. Выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

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