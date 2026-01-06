Nestlé по всему миру отзывает детские смеси SMA - какая причина

Детское питание / © iStock

Реклама

Nestlé отзывает часть детского питания по всему миру из-за возможной опасности — в продуктах может быть токсин, который вызывает пищевое отравление.

Об этом пишет BBC.

Гигант пищевой промышленности Nestlé объявил об отзыве определенных партий детских смесей SMA в нескольких странах мира из-за риска наличия токсина цереулид, который может вызвать тошноту и рвоту у младенцев.

Реклама

Nestlé уточнила, что под отзыв попадают смеси для младенцев и следующие продукты, которые продавались во Франции, Германии, Австрии, Дании, Италии и Швеции. Среди брендов, которых это касается, — Guigoz и Nidal во Франции, Beba и Alfamino в Германии. В Великобритании номера партий доступны на сайте Nestlé и портале food.gov.uk.

Компания отметила, что других продуктов это не касается, а отзыв осуществляется «из соображений чрезвычайной осторожности». В Nestlé заверили, что вернут средства покупателям. Проблема возникла из-за ингредиента от одного из поставщиков.

Токсин цереулид производится бактерией Bacillus cereus и может вызвать пищевое отравление с рвотой и спазмами в животе. Агентство FSA предостерегло, что он не теряет активности во время приготовления смесей горячей водой.

«Я хочу заверить родителей и опекунов, что мы принимаем срочные меры, помогая гарантировать, что вся пораженная продукция будет изъята из продажи в качестве меры предосторожности. Если вы уже кормили ребенка этим продуктом и имеете беспокойство относительно состояния его здоровья, обратитесь за советом к медицинским работникам», — заявила Джейн Роулинг, глава отдела инцидентов FSA.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что есть топ-10 продуктов, которых стоит избегать во время кормления грудью.